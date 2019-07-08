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Банка - норка, бутылка - бункер: "техногенные дома" морских жителей - видео

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AP

Отходы человеческой жизнедеятельности, они же - свидетельства людской нечистоплотности, лежат достаточной густым слоем на дне под водными толщами (пока еще) манящей к себе французской Ривьеры.

Экологическая катастрофа в Белом море
© Sputnik / Александр Лыскин
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Обитатели глубин вынуждены жить со всем этим "богатством" - шинами, металлическим ломом, жестянками, стеклотарой, они даже приучаются использовать их под свои нужды. 

Замеры вредны примесей в воде они произвести не могут, да и задуматься над тем, не грозит ли их потомству потеря навыка к зодчеству, строительству своего убежища или комфортабельного и безопасного жилища. Перспектива превращения многих видов морской фауны в отравленных и ленивых жителей свалки весьма реальна. Чтобы не говорить о более печальных сценариях.

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