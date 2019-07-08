Один из необычных рекордов, которые ставят выдающиеся проглоты - видео

Назван лучший в мире едок хот-догов: им стал американец Джоуи Честнат, который выиграл конкурс по версии Высшей лиги едоков (MLE) в 12-й раз.
В Нью-Йорке любители хот-догов отметили День независимости США скоростным поеданием булки с сосиской. Участникам конкурса дали 10 минут и много-много хот-догов.
Прошлогодний победитель Джоуи Честнат успел съесть 71 штуку и выиграть, хотя это на три булочки меньше его же рекорда.
В скоростном поедании ход-догов среди женщин победу одержала Мики Судо. Она "приговорила" 31 булочку и стала шестикратной чемпионкой этих соревнований.
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