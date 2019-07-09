Петуха Мориса хотят лишить свободы самовыражения - видео

Подсудимый в процессе, проходящем во французском департаменте Приморская Шаранта, обвиняется в том, что своим кукареканьем он лишает округу сладкого предутреннего сна.

В суд на петуха по имени Морис и его хозяйку Корин Фессо подали пожилые соседи женщины — чета Бирон, требуя компенсации в тысячу евро.

Разборки продолжаются не первый год. Ключевой темой прений стал вопрос о том, является ли коммуна, где проживают Бироны и Фессо, сельской местностью или все же городской. Адвокат истцов настаивает, что его клиенты проживают отнюдь не в сельской местности, а в зоне, относящейся к пригородным особнякам.

Как следует понимать, "тут вам не деревня", тут правовой режим иной.

За процессом внимательно следят владельцы местных птицеферм, которые опасаются создания неблагоприятного для них прецедента.

В то же время широкую поддержку получила инициатива мэра одной из деревень Жиронды, который предложил признать звуки сельской местности "национальным достоянием Франции".

Ожидается, что суд вынесет решение по делу 5 сентября.

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