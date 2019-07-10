Духи с запахом наркотика: зачем в Нидерландах создали такой аромат

В Нидерландах прохожим дали понюхать духи с ароматом лакрицы и аниса. Флакон – как у Chanel №5, а название XTACY – с криминальным подтекстом.
Духи пахнут, как клубный наркотик "экстази". Их распространяет местная полиция. Стражи правопорядка считают, что по запаху можно распознать наркотик.
"Мы говорим людям: как только вы услышите этот запах, - скажите полиции, и мы проведем расследование", - пояснил прокурор Ларс Стемфер.
Что рассказали местные жители, которым дали понюхать эти духи, смотрите на видео.
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