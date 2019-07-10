04:50 10 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.01
  • USD17.86
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.70
Поиск
Видео

Духи с запахом наркотика: зачем в Нидерландах создали такой аромат

Получить короткую ссылку
534 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly

"Экстази", модный клубный наркотик, вне закона в Нидерландах. Но полиция обеспокоена ростом числа подпольных лабораторий, производящих его. Как распознать криминальный умысел? По запаху, догадались полицейские.

В Нидерландах прохожим дали понюхать духи с ароматом лакрицы и аниса. Флакон – как у Chanel №5, а название XTACY – с криминальным подтекстом.

Духи пахнут, как клубный наркотик "экстази". Их распространяет местная полиция. Стражи правопорядка считают, что по запаху можно распознать наркотик.

"Мы говорим людям: как только вы услышите этот запах, - скажите полиции, и мы проведем расследование", - пояснил прокурор Ларс Стемфер.

Что рассказали местные жители, которым дали понюхать эти духи, смотрите на видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Пафюмеру и не снилось: появились духи с запахом куриных крылышек


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Невесты в свадебных платьях приняли участие в веселом забеге - фото
Художник-аутист
Художник-аутист и его инсталляция "Я тут. Я с тобой"
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах
Средняя зарплата в Молдове и в соседних странах: официальный рейтинг

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться