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Дела бюджетные: глава Минфина рассказала, что ждет Молдову

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Министр финансов Наталья Гаврилицэ рассказала, может ли в бюджете Молдовы к концу года образоваться дыра даже с учетом корректировки главного финансового документа страны.

По итогам заседания кабинета министров в среду глава Минфина Наталья Гаврилицэ ответила на вопрос корреспондента Sputnik о том, что ждет бюджет Молдовы до конца года, и за счет чего власти намерены покрывать бюджетный дефицит.

"Мы запланировали бюджет с дефицитом, который финансируется из внутренних и внешних заимствований. В дискуссиях с МВФ договорились, что после пересмотра бюджета его дефицит составит 3% от ВВП", - отметила Гаврилицэ.

По ее словам, если бы не было достигнуто понимание с МВФ, то это бы повлияло на доходы, поступающие из внешней помощи – из грантов ЕС и от других зарубежных партнеров.

"В частности, со стороны Евросоюза речь шла о миллиарде 300 миллионах леев. Тогда бы мы столкнулись с тем, что нужно существенно урезать расходы. Из того, что я узнала, когда попала в Минфин, министерство уже готовило планы по оптимизации расходов примерно на 2,5 миллиарда леев", - добавила глава Минифина.

Она подчеркнула, что после ректификации бюджета так, как планирует министерство финансов, будут четко расписаны доходы, расходы, дефицит и источники финансирования дефицита.

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