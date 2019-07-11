Пятидесятиметровый столб огня над подмосковной ТЭЦ - видео

Крупный пожар бушевал на территории централи с утра, в результате пострадали 13 человек.
Погибла женщина — охранник, она не успела выбраться из огня.
Возгорание в подмосковных Мытищах стало результатом прорыва газопровода.
С территории ТЭЦ-27 огонь успел перекинуться за ее пределы, на административное здание и склад неподалеку.
Для тушения пришлось задействовать пожарные вертолеты.
После того, как был загашен факел в основном очаге, пожарные приступили к ликвидации остатков огня.
Власти сообщают, что ситуация под контролем, "угроза населению Москвы и области отсутствует, угрозы экологии тоже нет".
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