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Пятидесятиметровый столб огня над подмосковной ТЭЦ - видео

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© Ruptly / Видео очевидцев

Крупный пожар бушевал на территории централи с утра, в результате пострадали 13 человек.

Погибла женщина — охранник, она не успела выбраться из огня.

Возгорание в подмосковных Мытищах стало результатом прорыва газопровода.

С территории ТЭЦ-27 огонь успел перекинуться за ее пределы, на административное здание и склад неподалеку.

Для тушения пришлось задействовать пожарные вертолеты.

После того, как был загашен факел в основном очаге, пожарные приступили к ликвидации остатков огня.

Власти сообщают, что ситуация под контролем, "угроза населению Москвы и области отсутствует, угрозы экологии тоже нет".

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