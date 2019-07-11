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Старт ракеты "Союз-2.1В" с 4 военными спутниками - видео

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Аппараты предназначены для исследования воздействия на них искусственных и естественных факторов космического пространства.

Запуск произведен космодрома Плесецк на северо-западе Архангельской области .

Это второй пуск "Союза-2" с Плесецка в этом году.

Спутники взяты под контроль наземными средствами управления, им присвоили порядковые номера "Космос-2535", "Космос-2536", "Космос-2537" и "Космос-2538".

Аппараты предназначены для исследования воздействия на них искусственных и естественных факторов космического пространства.

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