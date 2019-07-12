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Малыш коалы вылез из маминой сумки: как это было - видео

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© Ruptly

В сафари-парке Сян Цзян китайского города Гуанчжоу проживает самая большая популяция коал за пределами их австралийской родины – в целом 60 пушистых сумчатых зверьков образовали здесь с 2006 года одну семью.

Счастья мало не бывает, и буквально на днях из сумки своей мамы в сафари-парке Сян Цзян китайского города Гуанчжоу вылез детеныш, которого так назвали – Счастливый (Happy). Счастливый малыш родился в октябре этого года, но решил познакомиться с посетителями сафари-парка только на днях.

© Youtube / N.I.K. Entertainment
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Как правило, самки коал ведут придерживаются своих участков, которые крайне редко покидают. В период размножения, который продолжается с октября по февраль, коалы собираются группами, состоящими из взрослого самца и нескольких самок. В это время самцы часто трутся грудью о деревья, оставляя пахучие метки, и издают громкие призывные крики, порой слышимые за километр. Поскольку самцов рождается меньше, чем самок, вокруг самцов коал в брачный сезон собираются гаремы из 2—5 самок. Спаривание происходит на дереве.

Беременность длится 30—35 дней. В помёте всего один детёныш, который при рождении имеет длину всего 15-18 мм и массу около 5,5 гр. Детёныш остается в сумке в течение 6 месяцев, питаясь молоком, а затем ещё полгода "путешествует" на спине или на животе матери, вцепившись в её мех.

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Теги:
видео, коала


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