"Родина-мать" совсем скоро преобразится - видео

Процесс реконструкции уникален. Над воссозданием первоначального облика монумента трудятся десятки человек. В ближайшее время специалистам предстоит заделать более 12 километров трещин. Подробности в нашем видео.
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