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"Родина-мать" совсем скоро преобразится - видео

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Процесс реконструкции уникален: на одну из самых высоких скульптур Европы установили строительные леса: смотрите видео Sputnik.

Процесс реконструкции уникален. Над воссозданием первоначального облика монумента трудятся десятки человек. В ближайшее время специалистам предстоит заделать более 12 километров трещин. Подробности в нашем видео.

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Теги:
статуя, видео


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