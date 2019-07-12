Такое представить сложно: как проходит день оператора Службы спасения "112"

Выслушать, успокоить и помочь: как проходит один день работы оператора Единой службы спасения "112" - смотрите в сюжете Sputnik.

Единая служба спасения "112" первой приходит на помощь человеку, который оказался в беде, принимая звонки со всех уголков Молдовы и направляя пожарных, врачей "скорой" и полицейских туда, где они нужны.

Эта структура начала свою работу относительно недавно – в 2018 году. С момента запуска на номер "112" поступило свыше четырех миллионов обращений, а ежедневно операторы Единой службы спасения принимают до 13 тысяч звонков.

Чаще всего причинами звонков на номер 112 становятся: гипертония, больной ребенок, боли в животе или спине, преступления против жизни, против собственности, а также в области транспорта, пожары и операции по спасению и вызволения. Как работает Единая служба спасения, смотрите в сюжете Sputnik.

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