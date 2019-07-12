Трогательное видео: ветеринар спас брошенного мамой котенка леопарда

Котенок леопарда родился в передвижном зоопарке, однако мать не приняла его. Смотрите трогательное видео.

Ветврач и президент фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян стал одновременно папой и мамой для маленького леопарда, которого едва не убила родная мать.

Малышку доставили в ветклинику с сильным истощением — она дрожала и не могла держать голову. Сейчас котенок уже уверенно сосет молоко из детской бутылочки.

Новую подопечную назвали Евой. Она растет и крепнет на глаза. С нежностью к ней относится не только хозяин приюта, но и его собака приняла ее в семью.