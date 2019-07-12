16:09 12 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.80
  • RUB0.28
  • RON4.24
  • UAH0.69
Поиск
Видео

Трогательное видео: ветеринар спас брошенного мамой котенка леопарда

Получить короткую ссылку
72 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly

Котенок леопарда родился в передвижном зоопарке, однако мать не приняла его. Смотрите трогательное видео.

Ветврач и президент фонда зоозащиты "Спаси меня" Карен Даллакян стал одновременно папой и мамой для маленького леопарда, которого едва не убила родная мать. 

Малышку доставили в ветклинику с сильным истощением — она дрожала и не могла держать голову. Сейчас котенок уже уверенно сосет молоко из детской бутылочки. 

Новую подопечную назвали Евой. Она растет и крепнет на глаза. С нежностью к ней относится не только хозяин приюта, но и его собака приняла ее в семью.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч Сперанца - Нефтчи
Матч "Сперанца" - "Нефтчи": самые яркие моменты поединка
Такое представить сложно: как проходит день оператора Службы спасения 112
Такое представить сложно: как проходит день оператора Службы спасения "112"
Отличники на 10 баллов
Отличники на 10 баллов: кто в Молдове успешно сдал экзамены БАК

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться