"Петербург live": как Zdob si Zdub раскачала Дворцовую площадь - видео

В cеверной столице России прошел музыкальный фестиваль "Петербург live", известная молдавская группа Zdob si Zdub принесла с собой кусочек бессарабского солнца. Смотрите на видео, как музыканты раскачали Дворцовую площадь.

Фестиваль ежегодный. Его объединяет живая музыка. В прошлом году "Петербург live" был посвящен 80-летию Владимира Высоцкого, ранее вспоминали 55-летия Виктора Цоя - лидера группы "Кино".

Музыканты из Zdob si Zdub исполнили старые хиты, а также подарили своим поклонникам новые песни.

"Петербург live - одно из самых масштабных музыкальных событий, которое ежегодно объединяет тысячи меломанов.

Также можно посмотреть, как молдавские поклонники тяжелой музыки танцевали на "прощальном" концерте группы Slayer в Бухаресте.

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