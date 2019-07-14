16:35 14 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.06
  • USD17.80
  • RUB0.28
  • RON4.24
  • UAH0.69
Поиск
Видео

"Петербург live": как Zdob si Zdub раскачала Дворцовую площадь - видео

Получить короткую ссылку
16020
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik /

В cеверной столице России прошел музыкальный фестиваль "Петербург live", известная молдавская группа Zdob si Zdub принесла с собой кусочек бессарабского солнца. Смотрите на видео, как музыканты раскачали Дворцовую площадь.

Фестиваль ежегодный. Его объединяет живая музыка. В прошлом году "Петербург live" был посвящен 80-летию Владимира Высоцкого, ранее вспоминали 55-летия Виктора Цоя - лидера группы "Кино".

Музыканты из Zdob si Zdub исполнили старые хиты, а также подарили своим поклонникам новые песни.

"Петербург live - одно из самых масштабных музыкальных событий, которое ежегодно объединяет тысячи меломанов. 

Также можно посмотреть, как молдавские поклонники тяжелой музыки танцевали на "прощальном" концерте группы Slayer в Бухаресте.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч Сперанца - Нефтчи
Матч "Сперанца" - "Нефтчи": самые яркие моменты поединка
Рекордсменка - дошкольница: от этого видео дух захватывает
ВУЗы Молдовы: навигатор абитуриента
Вузы Молдовы: навигатор абитуриента

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться