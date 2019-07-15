Турецкий кондитер-рекордсмен приготовил пирог для Путина - видео

Турецкий кондитер-рекордсмен испек пирог для Путина в честь доставки С-400. Подробности смотрите на видео.

Кулинарный изыск был приготовлен в честь доставки С-400 в Турцию. Подробности смотрите на видео.

Известный кондитер из Бурсы Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, испек традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента России Владимира Путина. Выпечку он "приурочил" к началу поставки в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В качестве начинки мастер выбрал брынзу и шпинат. Общий вес посылки составил четыре килограмма.

Турция стала третьей (после Белоруссии и Китая) страной, куда Москва поставляет "Триумфы". В скором времени к ним должна присоединиться Индия.

Первые компоненты С-400 были доставлены в Турцию в конце прошлой недели. В понедельник, 15 июля, Анкара сообщила о прибытии восьмого самолета с компонентами российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Покупка новейших российских систем ПВО спровоцировала международный скандал: Соединенные Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot.

В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Ожидается, что скоро США объявят о санкциях.