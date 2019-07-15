Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве

Более 15 тысяч участников собрал в Москве ночной велофестиваль в субботу, 13 июля.

Они проехали около 11 километров мимо Кремля по ночным набережным, улицам и бульварам до Суворовской площади.

Увенчал праздник небывалый до сих пор мировой рекорд. Более двух с половиной тысяч человек "нарисовали" огромную фигуру велосипеда на Васильевском спуске.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK