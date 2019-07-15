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Мировой рекорд установлен на велопараде в Москве

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Пресс-служба Московского велофестиваля

Более 15 тысяч участников собрал в Москве ночной велофестиваль в субботу, 13 июля.

Они проехали около 11 километров мимо Кремля по ночным набережным, улицам и бульварам до Суворовской площади.

Увенчал праздник небывалый до сих пор мировой рекорд. Более двух с половиной тысяч человек "нарисовали" огромную фигуру велосипеда на Васильевском спуске.

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