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Заседание суда по делу Кирилла Вышинского в Киеве - видео

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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (101)
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Представитель Подольского районного суда Киева суда заявила, что заседание перенесено на 19 июля.

Подольский районный суд Киева перенес на 19 июля заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

"В связи с тем, что коллегия судей находится в совещательной комнате, дело снимается с рассмотрения до 19 июля на 15.00 ", - сказала представитель суда.

Ранее пресс-секретарь украинского генпрокурора допустила, что Вышинского отпустят после заседания в понедельник.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© Sputnik / Владимир Трефилов
Пушков: руководство ОБСЕ может посодействовать освобождению Вышинского

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

 

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (101)


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