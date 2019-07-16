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Необычное исполнение известных песен из советских фильмов

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Тема:
Утро с нами! (428)
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© Sputnik / Nicu Goncear

С молдавским колоритом: зажигательное исполнение любимых всеми мелодий из советских кинофильмов молдавскими музыкантами не оставило равнодушными слушателей.

Такое не часто можно услышать. В рамках Дней славянской письменности и культуры состоялся праздничный концерт, в ходе которого симфонический оркестр Национальной филармонии имени С. Лункевича и народный артист Молдовы Марин Герас подарили новое звучание мелодиям из "Бриллиантовой руки", "Джентльменов удачи", "Кавказской пленницы" и других известных кинолент. Как это было – смотрите на видео.

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Тема:
Утро с нами! (428)

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