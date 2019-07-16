Самое необычное предложение руки и сердца - видео

От такого предложения руки и сердца дух захватывает: на подготовку к этому событию у молодого человека ушло полгода.

Она сказала "Да!" на вершине вулкана: пара из Канады отправилась в отпуск в Индонезию, чтобы осуществить мечту и взойти на гору Бромо. Романтическое предложение на высоте две тысячи метров стало для девушки настоящим сюрпризом.

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