Переплыть Байкал за 60 дней, не на рекорд, а за идею - видео

Пловец-экстремал Эрнст Бромайс из Швейцарии решил за это время преодолеть вплавь 800 километров.

Такова длина маршрута, проложенного между селом Култук и поселком Нижнеангарском.

Это, фактически, вся длина Байкала, из одного конца в другой.

Задача у водного марафона не столько спортивная, сколько социальная. Своей экстремальной экспедицией Эрнст, который называет себя "послом воды", пытается привлечь внимание к проблемам экологии и необходимости защиты водных ресурсов Земли.

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