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Пешеходная улица в Кишиневе спустя 5 лет: что осталось от брусчатки - видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Дорогой и амбициозный проект по благоустройству города – пешеходная улица в центре Кишинева, которую жители столицы стараются обходить стороной.

В это сложно поверить, но именно так выглядит пешеходная улица, которая появилась в центре Кишинева пять лет назад. Проект благоустройства этой зоны обошелся молдавской столице в 300 тысяч евро. Стройка длилась два года и стала предметом гордости экс-примара (бывшего мэра) Кишинева Дорина Киртоакэ. Однако сразу же после сдачи в эксплуатацию у жителей столицы появилось много вопросов о качестве брусчатки и о том, как были выполнены работы по ее укладке. Ходить по пешеходной улице изначально было дискомфортно – из-за разного уровня булыжника и неотшлифованного остроугольного булыжника. Спустя пять лет после того, как появилась эта пешеходная зона, ситуация только усугубилась, так как в довесок ко всем имеющимся проблемам появились и другие – многочисленные намытые дождем ямы. Булыжники пропадают, а на их месте остаются огромные выбоины. Человеку, который впервые попадает в Кишинев, может даже показаться, что брусчатка попала под бомбежку. Но нет, так в молдавской столице дороги укладывают…

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