Ничего святого: в Кишиневе осквернили мемориал воинской славы - видео

Неизвестные украли два бронзовых венка, которые были установлены на мраморных стелах у входа в комплекс "Eternitate-Вечность".

Очередная печальная новость, связанная с главным воинским памятником в стране - мемориальным комплексом "Вечность". Неизвестные сорвали с постаментов бронзовые венки, установленные при входе на территорию.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, злоумышленников уже ищут, следов пропажи пока не найдено, как неизвестно, кто и как украл скульптуры с постаментов.

При осмотре места кражи видно, что неподъемные бронзовые скульптуры снимали с применением грубой физической силы, просто сорвав их с арматуры, на которую они были закреплены.

Среди главных причин произошедшего глава Русского военно-патриотического клуба Алексей Петрович назвал отсутствие должной охраны.

Эта проблема, по словам собеседника возникла, когда мемориальный комплекс и его обслуживание были сняты с баланса примэрии и переданы в ведение министерства обороны Молдовы.

Сегодня мемориальный комплекс обслуживают всего три человека, которые должны поддерживать порядок. По распоряжению МВД, следит за происходящим там мобильный пост карабинеров, состоящий из троих новобранцев.

"Никаких камер видеонаблюдения там нет. Пост №1 на мемориале был снят по распоряжению либерала Анатола Шалару, когда тот занимал должность министра обороны. Таким образом мемориал постепенно пришел в запустение, а негодяи, своровавшие эти венки, просто воспользовались ситуацией", - заявил Петрович.

Бронзовые венки – творение известного молдавского скульптора Сергея Ганенко, их установили на стелы из черного мрамора в ходе реконструкции комплекса, завершившейся в 2007 году. По словам руководителя Русского военно-патриотического клуба, самое главное, чтобы эти скульптурные изображения преступники не расплавили и не распилили с целью сдачи металла в лом.

"Хочется надеяться, что сотрудники полиции найдут пропажу", - заключил Петрович.

Мемориальный комплекс "Eternitate" в советское время назывался Мемориалом Победы. Он был сооружен в память воинов, погибших в боях за освобождение Молдавии и Кишинева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Открытие комплекса состоялось 9 мая 1975 года. Мемориал расположен вдоль улицы П. Халиппа (бывшая улица Маршала Малиновского).

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