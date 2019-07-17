Видео: "Балтийская аномалия" - воочию

Таинственный объект был обнаружен на дне Балтийского моря шведскими аквалангистами в 2011 году.

С тех пор не утихают споры о том, что это - редкое природное явление или конструкция, воздвигнутая древней цивилизацией?

Уфологическое сообщество не оставляет попыток увязать находку с деятельностью инопланетян.

Охотник за сокровищами нашел НЛО на дне океана в Бермудском треугольнике >>>

Загадочный артефакт и версии его возникновения - в нашем видео.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK