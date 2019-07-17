Патруль «Белых лебедей»

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря.
Видео опубликовало Министерство обороны России.
В ведомстве подчеркнули, что на отдельных этапах российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.
После семи часов патрулирования экипажи вернулись на аэродром базирования.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.
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