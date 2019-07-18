Россия: Путин и Лукашенко посетили Валаамский мужской монастырь

Президент Белоруссии сказал, что он рад впервые побывать там вместе со своим другом.
Главы двух государств побывали в Спасо-Преображенском мужском монастыре, где прошла служба, а также посетили Смоленский скит Валаамского монастыря, в котором жил иеросхимонах Ефрем.
Белорусский президент приехал на Валаам вместе со своим младшим сыном Колей.
Лидеры двух стран имели целый день для неформального общения, в ходе которого, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, стороны "обсуждают любые вопросы, включая вопросы концептуально-стратегического характера".
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