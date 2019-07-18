Спортсмены из Молдовы готовы бороться за высокие награды фестиваля в Баку

Члены молдавской команды уверены в том, что у каждого из них есть шанс на медаль Европейского юношеского Олимпийского фестиваля - смотрите на видео Sputnik, что сказали спортсмены перед отправлением в Баку.

Фестиваль пройдет с 21 по 27 июля в столице Азербайджана. Молдову представят 28 спортсменов в шести видах спорта - легкая атлетика, дзюдо, борьба (по 7 представителей), плавание (4 спортсмена), велоспорт (2 участника), теннис (1 спортсменка).

"Как можно не ждать медалей от борцов, которые каждый год нас ими радуют? Дзюдоисты, легкоатлеты – все хороши. Даже невозможно никого выделить и сказать, что кто-то завоюет медаль, а кто-то нет. Это соревнования, где у каждого из спортсменов есть шанс", - сказал президент Национального олимпийского комитета Николай Журавский.

Подготовка к турниру была насыщенной - спортсмены уже готовы вступить в бой.

"Подготовка прошла хорошо. У нас проводятся по две тренировки в день, мы стараемся прилагать усилия, чтобы показать достойный результат на Фестивале. Думаю, что мы окажемся в первой десятке стран по медалям. Постараемся, чтобы у нас было больше золота", - сказал дзюдоист Алин Багрин.

В свою очередь, вице-президент федерации борьбы Молдовы Николай Чебан более сдержан в прогнозах.

"Каждый гражданин Молдовы знает, что спортивная борьба в нашей стране очень высокого уровня. Это в очередной раз доказали совсем недавно. Так будет и в дальнейшем. Эта молодежь может привезти как минимум одну медаль с фестиваля, который пройдет в Баку", - сказал Чебан.

В общей сложности в Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку примут участие 3,9 тысячи спортсменов и представителей технического персонала из 48 европейских стран.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это было первое олимпийское соревнование исключительно для юношей из европейских стран, возникшее на 19 лет ранее Юношеских Олимпийских игр и на 24 года ранее Европейских игр.

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль - это комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из стран ассоциации Европейских олимпийских комитетов. Фестиваль проводится раз в два года. Существуют летний и зимний фестивали, которые в отличие от Олимпийских игр проводятся в течение одного календарного года.

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