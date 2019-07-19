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Обезьяне в зоопарке решили показать фокус, и вот что из этого вышло - видео

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Тема:
Утро с нами! (428)
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© Youtube / Dan Zaleski

Видео с реакцией примата мгновенно стало хитом интернета.

Забавное видео было снято в одном из зоопарков. Смотритель решил показать простой фокус, чтобы посмотреть, как отреагирует обезьяна

Неожиданно та повела себя удивительно похоже на человека, и простое видео превратилось в настоящий шедевр.

Изумление "зрителя" выглядит настолько неподдельным и искренним, а его реакция оказывается такой напоминающей реакцию ребенка, что эта запись мгновенно стала хитом в интернете.

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Тема:
Утро с нами! (428)

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Теги:
фокус, видео


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