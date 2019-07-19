В Кишиневе действует уникальный для Молдовы музей – видеоэкскурсия

Экспонаты, которые есть в экспозиции музея, наглядно демонстрируют, какой ценой досталась советскому солдату победа над фашизмом.

В Кишиневе действует настоящий и единственный в Молдове музей, полностью посвященный Великой Отечественной войне. Называется он "Ратная слава" и находится на улице Студенческой, расположенной в столичном микрорайоне Рышкановка.

Экспозиция музея чрезвычайно богата, в ней рассказывается об основных этапах Великой Отечественной войны и о том подвиге, который совершил советский солдат на пути к Великой Победе, путь к которой пролегал в течение 1418 дней и ночей.

Это время было полно страданий и боли, но и героизма, и самых светлых чувств, живущих в человеческой душе - отваги, сострадания, любви, опаленной войной.

Экспозиция музея разделена на временные отрезки. На первом из стендов показана военная форма бойца Красной армии довоенного образца. Далее идет самый страшный для огромной советской страны 1941 год, ставший временем тяжелых испытаний. В музее есть копия реальной карты, переданная из архива министерства обороны Российской Федерации. На ней - расположение советских войск в Молдавской ССР и позиции армий противника на начало июня 1941 года.

В экспозиции музея - личные вещи и боевые награды, нательные кресты и предметы, с которыми солдаты шли в бой. Здесь увековечены имена Афанасия Карманова, погибшего в воздушном бою в небе над Кишиневом, и Марии Кулькиной - отважной молодой женщины, чей самолет противник сбил в боях за Кошницу.

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Музей пользуется популярностью среди жителей Кишинева. Многие приходят сюда с детьми, чтобы рассказать им о войне, донести до них историческую правду. Корреспондент Sputnik Молдова побывал в этом уникальном музее и ознакомился с экспозицией. Теперь любой желающий может это сделать, посмотрев видеоэкскурсию.

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