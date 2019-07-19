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Матвей Сафронов Николаевич: "Вы Путин? Я вас в телевизоре видел!"

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Во время посещения пункта размещения пострадавших от наводнений в Иркутской области президент России пообщался с потерявшими кров семьями, особенно живым был его диалог с мальчиком из затопленного Тулуна.

Шестилетний ребенок, который представился как Матвей Сафронов Николаевич, сразу узнав Владимира Путина, рассказал, что случилось с его детским садом: "Он утонул".

"Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам, посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", — ответил президент.

Затем он спросил маленького собеседника, как тот готовится к школе и умеет ли он считать. Мальчик сказал, что знает цифры "до тысячи и до миллиона тысяч", а в бюджете семьи "тысяча денег".

"Не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато", — отметил президент.

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
© Photo : Пресс-служба МЧС по Иркутской области
В Иркутской области идет ликвидация последствий наводнения - видео

Он также посоветовал семье Сафроновых, которая ждет получения нового жилья, пока поехать на отдых.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.

Сейчас специалисты оценивают ущерб, многие жители области уже получили первичные выплаты, в регион поступает гуманитарная помощь.

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