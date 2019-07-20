Восьмимесячный кенгуру: рюкзачок вместо маминой сумки - видео

Иначе сироте не выжить и не стать взрослой, сильной, самостоятельной.

А до тех пор эту юную обитательницу зоопарка их мексиканской Гвадалахары окружила заботой Альма Ортега. Ее не страшит, что приходится по 12 часов в день носить детеныша в сумке и обнимать, как это делает мама-кенгуру.

Зато такое общение дает ни с чем не сравнимый заряд положительных эмоций.

И не только молодой женщине, но и ее подопечной.

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