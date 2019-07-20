06:24 20 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.75
  • USD17.62
  • RUB0.28
  • RON4.17
  • UAH0.68
Поиск
Видео

Восьмимесячный кенгуру: рюкзачок вместо маминой сумки - видео

Получить короткую ссылку
23 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly

Иначе сироте не выжить и не стать взрослой, сильной, самостоятельной.

А до тех пор эту юную обитательницу зоопарка их мексиканской Гвадалахары окружила заботой Альма Ортега. Ее не страшит, что приходится по 12 часов в день носить детеныша в сумке и обнимать, как это делает мама-кенгуру.

Зато такое общение дает ни с чем не сравнимый заряд положительных эмоций.

И не только молодой женщине, но и ее подопечной.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Бэби-бум в зоопарке Кишинева: впервые здесь родился верблюжонок
Дружелюбный кенгуру дарит поцелуи перед сном - милое видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Презентация молдавской команды, которая отправится на Европейский юношеский Олимпийский фестиваль
Кто представит Молдову на Европейском юношеском Олимпийском фестивале - фото
Вы Путин? Я вас в телевизоре видел! - маленький Матвей поговорил с президентом
Матвей Сафронов Николаевич: "Вы Путин? Я вас в телевизоре видел!"
Криминальная Молдова
Криминальная Молдова в цифрах

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться