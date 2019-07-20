"Штиль" против "Утеса": ракетная дуэль в Черном море

В акватории проведено плановое совместное учение российских корабельных и береговых сил.

По замыслу организаторов, личный состав ракетного комплекса шахтного базирования «Утёс» должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие.

В свою очередь, экипажу фрегата «Адмирал Макаров» необходимо было запеленговать запуск средствами обнаружения и парировать атаку путём выполнения стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Штиль».

Как сработали меч и щит - в нашем видео.

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