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"Штиль" против "Утеса": ракетная дуэль в Черном море

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Минобороны РФ

В акватории проведено плановое совместное учение российских корабельных и береговых сил.

Корабли ВМФ России на главном военно-морском параде в Кронштадте, архивное фото.
© Sputnik / Александр Гальперин
Россия укрепляет свое присутствие в Средиземном море

По замыслу организаторов, личный состав ракетного комплекса шахтного базирования «Утёс» должен был обнаружить в море отряд кораблей условного противника и применить по нему ракетное оружие.

В свою очередь, экипажу фрегата «Адмирал Макаров» необходимо было запеленговать запуск средствами обнаружения и парировать атаку путём выполнения стрельбы из зенитного ракетного комплекса «Штиль».

Как сработали меч и щит - в нашем видео.

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