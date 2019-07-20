Три богатыря против танка: напряглись, сдвинули - видео

Машина, на секундочку, весит 46 тонн.

Тем не менее, две тройки спортсменов смогли сдвинуть ее и претендуют теперь на рекорд Гиннесса.

В субботу в Петрозаводске открылись соревнования SCL – Strongman Champion League "Богатыри мира", на которые приехали 12 силачей из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Великобритании, России, Грузии и других стран.

В первом упражнении спортсменам предстояло сдвинуть танк Т-80 весом 46 тонн.

Первые одиночные попытки участников из России и Голландии не увенчались успехом. После этого судьи провели жеребьевку, распределив спортсменов по тройкам.

Участники из России, Швеции и Англии с первой попытки сдвинули танк почти на 1 метр. Следом их успех повторили тяжеловесы из России, Белоруссии и Латвии.

После упражнения "Тяга танка" спортсменам предстоит выполнить ряд других, чтобы в итоге определить сильнейшего в российском этапе соревнований.

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