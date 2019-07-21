ЭкскаWater, флагман флотилии - видео

Там, где никакая техника не пройдет, созданные конструкторами-самоучками агрегаты будут и мобильными, и полезными.
Российские мастера "золотые руки" задались целью механизировать очистку заросших водоемов, потому как - ни тебе искупаться, ни на лодке покататься.
Таким образом появилось комбоустройство, которое доказало свою высокую эффективность.
А уж затем настало время испытать водный экскаватор "Ромашка".
После того, как "все прошло гладко", он стал флагманом флотилии из трех необычных судов.
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