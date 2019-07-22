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"Славы и любви ради" в Бендерской крепости бились современные рыцари

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Первый Фестиваль средневекового рыцарского боя под названием "Меч Генуи" прошел в старинной цитадели.

В турнире приняло участие около полусотни бойцов с двух берегов Днестра, а также из соседней Украины. И любители, и профессионалы. И мужчины, и женщины. И пусть кто-нибудь скажет, что современные рыцарские бои в средневековом облачении не под силу дамам!

Рыцарская ноша весьма нелегка. Амуниция средневекового воина весит, как минимум, 25 кг.

Дамы обычно стараются облегчить свою участь ношения столь тяжелого обмундирования, заказывая его из более легкого металла – титана. Мужчины, как истинные рыцари, чаще следуют традиции: облачение благородного воина должно быть из железа - и баста! И в искреннем стремлении достичь победы им не мешает даже жара.

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