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Что думают кишиневцы о первых "солнечных деревьях", появившихся в городе

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

Появившиеся в молдавской столице необычные установки не только украшают город, но и в прямом смысле помогают кишиневцам.

Космические "деревья" появились на некоторых улицах молдавской столицы. Необычный внешний вид объясняется практичностью – "деревья" состоят из солнечных панелей, которые генерируют электричество. Благодаря таким установкам можно не только зарядить мобильное устройство, но и подключиться к интернету. Для этого в конструкции есть по шесть USB-разъемов и обычных розеток. В вечерние часы эти "деревья", благодаря накопленной за день энергии, выполняют функцию фонарей. Подобные установки ежедневно генерируют до 800 кВт электричества. Такая технология направлена на сокращение уровня CO2 в воздухе.

Первые такие "солнечные деревья" появились на проспектах Мирчи чел Бэтрын и Г. Виеру.

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