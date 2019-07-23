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Это не черт из коробочки, а щенок из моторного отсека - видео

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© Ruptly

И ведь живучим оказался, бесенок!

Сигналом к его обнаружению послужили жалобный писк и запах паленой шерсти, который владелица авто почувствовала на парковке.

Незваный пассажир быстро очухался, как оказалось, он отделался лишь ожогом лапы от горячего двигателя и мелкими царапинами.

Единственное правдоподобно предположение: собачонка залезла в "укрытие" снизу, чтобы погреться. Но в какой-то момент все зашумело, закрутилось, стало обжигающим и пугающим. Тут недолго и в ступор впасть.

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