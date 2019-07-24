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Санта-Клаусы собрались на летний Конгресс: они шли колонной и не растаяли - видео

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Более сотни Санта-Клаусов из всех уголков планеты собрались в столице Дании, Копенгагене. Зачем? Узнай из нашего видео

Санта-Клаусы собрались у статуи Русалки в Копенгагене, чтобы отправиться на лодке по столице Дании.
В мероприятии участвовали также северные олени, эльфы и даже рождественская елка.
Конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене будет проходить до 25 июля. На мероприятие прибыли и участники из-за рубежа, в том числе из Японии, США и Великобритании.
Мероприятие проходит в столице Дании с 1957 года. Конгресс дает возможность Санта-Клаусам поддерживать контакт,а также помогает распространить дух Рождества.

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