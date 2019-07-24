Санта-Клаусы собрались на летний Конгресс: они шли колонной и не растаяли - видео

Более сотни Санта-Клаусов из всех уголков планеты собрались в столице Дании, Копенгагене. Зачем? Узнай из нашего видео

Санта-Клаусы собрались у статуи Русалки в Копенгагене, чтобы отправиться на лодке по столице Дании.

В мероприятии участвовали также северные олени, эльфы и даже рождественская елка.

Конгресс Санта-Клаусов в Копенгагене будет проходить до 25 июля. На мероприятие прибыли и участники из-за рубежа, в том числе из Японии, США и Великобритании.

Мероприятие проходит в столице Дании с 1957 года. Конгресс дает возможность Санта-Клаусам поддерживать контакт,а также помогает распространить дух Рождества.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK