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Где еще отдохнуть кишиневцам: в столице оборудуют новую зеленую зону – видео

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© Sputnik / Evghenii Panasenco

У жителей молдавской столицы появится еще одно излюбленное место для проведения часов досуга - в августе после реконструкции в городе будет открыт новый сквер.

Уже в августе жителей столицы ждет приятный сюрприз - сквер по улице Георге Кошбук, расположенный в секторе Рышкановка, будет полностью восстановлен. Здесь поставят 40 новых скамеек, новые урны для мусора. 

Сквер станет приятным для тихого отдыха и созерцания - по всему периметру будет засеяна трава, а ирригационная система позволит сохранить изумрудную свежесть зеленого покрова. 

Вандализм у примэрии Яловен
© Facebook / Primăria Ialoveni
Сквер у примэрии Яловен изуродовали вандалы

Работники из Управления жилищно-коммунального хозяйства Кишинева установят здесь современную детскую площадку, более того, планируется оборудовать сквер фонтанчиком с чистой питьевой водой, чтобы те, кто изнывает от жажды, могли беспрепятственно ее утолить. 

Вечерние часы также можно будет провести в этом зеленом месте столицы - в сквере будет установлена современная система освещения.

Обустройство сквера является частью трехстороннего проекта Мангейм-Кишинев-Черновцы. В рамках этого проекта муниципалитет немецкого города участвует с грантом в размере 30 тысяч евро, а примэрия Кишинева - с более чем 1,4 миллиона леев.

Сейчас работы по реконструкции сквера - в самом разгаре, территория обнесена забором, рабочие прокладывают новые дорожки из тротуарной плитки. Корреспондент Sputnik Молдова побывал на месте, чтобы посмотреть, как продвигается дело, а также выслушал мнения экспертов о новом месте отдыха горожан. Подробности - в видеоотчете.

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Теги:
место, отдых, Кишинев, сквер, видео


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