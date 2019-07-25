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Лавров и глава МИД Кубы: двусторонние отношения только укрепляются - видео

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© Ruptly

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Кубы Бруно Родригес Парилья провели двусторонние переговоры в Гаване в среду.

Гость поздравил своего кубинского визави с Днем национального восстания, который будет отмечаться на днях на Кубе и стал важнейшим этапом на пути к кубинской революции.

Мигель Диас-Канель
© REUTERS / Alejandro Ernesto/Pool/File Photo
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"Будем делать все, чтобы традиции, которые десятилетиями закладывались Москвой и Гаваной, только укреплялись в современных условиях", - подчеркнул глава МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду также принял участие в открытии отреставрированной российскими специалистами статуи Республики в Капитолии на Кубе.

Министр выразил чувство гордости тем что фигуру одевали в золотые одежды руки российских мастериц, которые сотрудничали с замечательно командой историков из Гаваны.

Хозяева подчеркнули, что символ республики покрыт золотом 24 карата, "таким же чистым, как нерушимая дружба России и Кубы".

Скульптура работы итальянца Анхело Занелли, третья по высоте среди мировых скульптур из числа находящихся под крышей. В одной руке у неё копьё, в другой - герб.

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