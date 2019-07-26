Танкисты форсировали реку Томь в рамках учений в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Кемеровской области, отработали преодоление водной преграды на танках Т-72Б3 в ходе учений.

Во время выполнения учебно-боевой задачи танкисты погрузились в воду на глубину до пяти метров и преодолели преграду по дну реки почти 0,5 километра.

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