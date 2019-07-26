Через Кишинев домой: российские моряки вылетели в Москву

Российские моряки рассказали Sputnik подробности задержания танкера в порту Измаил и о том, как действовала при этом украинская сторона - смотрите видео.

Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Nika Spirit. Украинская сторона утверждает, что раньше он назывался NEYMA и якобы участвовал в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. На борту прошли обыски и допрос экипажа. Само судно признали вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

"Мы заходили в порт на ремонт судна. Все формы предоставили. Это документы, которые агент подаёт перед заходом в порт. Мы подошли наверное в 15-16 часов. Нам предоставили лоцмана, мы зашли в порт. Поэтому я не вижу никаких нарушений со стороны экипажа", - сказал капитан Илья Дребязка.

По его словам, в 08.00 утра на следующий день экипаж прошел все формальности.

"В 08.00 утра полковник военной прокуратуры показал свои удостоверения и начали проводить съемку. Понято, что судно под русским флагом - это территория России, не согласовав с консулом, провели обыск, документы изъяли. Для меня это немного странно…", - сказал он.

Старший механик судна Сергей Карпов уточнил, что никто не остался на судне: "Нас 10 человек, и все здесь".

"Но в целом все нормально. Доберемся домой, там дальше будем работать, да и все. Со связью проблема у нас была, то Украина, то Молдова. Сейчас наладим связь, и скажем родным, что все нормально", - устало добавил он.

После разговора с представителями СМИ моряки очень быстро и беспрепятственно прошли контроль, и направились в зал ожидания посадки.

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