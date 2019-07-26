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Киноафиши: забытое искусство обрело новую жизнь - видео

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© Ruptly

Советскую традицию возродили не в столицах или мегаполисах, а в городе Камышине Волгоградской области.

Стоит бросить лишь один взгляд на творения местного мастера плакатного жанра, и отзывается память, возникают ассоциации, радуются сердце и глаз.

Может это ностальгия по давним временам?

Но на фильмы в Центр культуры и досуга "Дружба" ходят не только те, кто родился в прошлом веке, молодежи там тоже в избытке.

В том числе - благодаря броским "картинам о кинокартине".

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