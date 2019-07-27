Музыка из будущего: Bohemian Rhapsody в исполнении робота покорил Сеть - видео

Похоже, на этих кадрах мы видим начало новой эпохи музыкальной индустрии.

Польский программист Павел Задрожняк создал из микросхем, мягких и жестких компьютерных дисков новый инструмент Floppotron. Изобретатель использует свое детище по полной программе. Разве что не дает пока концерты на крупных площадках. И не гастролирует. А зачем, когда есть Интернет.

На этом видео запечатлено, как "флопи-робот" исполняет Bohemian Rhapsody группы Queen. Кстати, эта композиция считается самой дорогой в мире. А еще она оказалась самой прослушиваемой песней 20 века на стриминг-сервисах.

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