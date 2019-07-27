Такого больше не встретишь: на одном дереве растет больше 10 видов фруктов

Это не выдумка - смотрите на видео, как выглядит чудо-дерево, на котором растут 11 видов фруктов.

Садовник Болонг Сонг за шесть лет смог вырастить чудо-дерево, 75-летний мужчина начал прививать его четыре года назад, а теперь на нем растут уже 11 видов цитрусовых.

Ранее Болонг Сонг вырастил дерево с 18 видами фруктов, но оно было повреждено.

Сонг сажает деревья с 15 лет, освоив метод почковой прививки.

В планах у садовника - вырастить на чудо-дереве еще больше цитрусовых.

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