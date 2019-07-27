03:54 27 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.58
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Видео

Такого больше не встретишь: на одном дереве растет больше 10 видов фруктов

Получить короткую ссылку
421 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly

Это не выдумка - смотрите на видео, как выглядит чудо-дерево, на котором растут 11 видов фруктов.

Садовник Болонг Сонг за шесть лет смог вырастить чудо-дерево, 75-летний мужчина начал прививать его четыре года назад, а теперь на нем растут уже 11 видов цитрусовых.

Ранее Болонг Сонг вырастил дерево с 18 видами фруктов, но оно было повреждено.

Сонг сажает деревья с 15 лет, освоив метод почковой прививки.

В планах у садовника - вырастить на чудо-дереве еще больше цитрусовых.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Лучшие фотографии, сделанные камерой мобильника: победители названы - фото
Киноафиши как искусство
Киноафиши: забытое искусство обрело новую жизнь - видео
Школьный календарь 2019/2020
Школьный календарь 2019-2020: расписание экзаменов и каникул

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться