Такого больше не встретишь: на одном дереве растет больше 10 видов фруктов

Садовник Болонг Сонг за шесть лет смог вырастить чудо-дерево, 75-летний мужчина начал прививать его четыре года назад, а теперь на нем растут уже 11 видов цитрусовых.
Ранее Болонг Сонг вырастил дерево с 18 видами фруктов, но оно было повреждено.
Сонг сажает деревья с 15 лет, освоив метод почковой прививки.
В планах у садовника - вырастить на чудо-дереве еще больше цитрусовых.
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