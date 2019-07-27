Дама сдавала в багаж: ребенок оказался на магнитной ленте - видео

Смотрите на видео, какой необычный инцидент произошел в аэропорту Атланты - оказавшийся на багажной ленте ребенок пострадал.

Двухлетний мальчик оказался в больнице со сломанной рукой, после того как решил прокатиться на ленте багажного транспортера в аэропорту Атланты. А ведь его мама всего на пару минут отвернулась, чтобы распечатать посадочный талон.

На кадрах видно, как сотрудники воздушной гавани, едва заметив, что ребенок оказался на багажной ленте, тут же пытаются ее остановить, чтобы вызволить любопытного малыша.

Лишь через пять минут им удалось найти мальчика и отнести в безопасное место.

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