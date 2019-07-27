Жара в Европе будет регистрироваться все чаще: жителям надо адаптироваться

Аномальная жара в Европе: во Франции побиты температурные рекорды, парижане спасаются в фонтанах - смотрите видео.

Францию накрыла "волна жары". Ее пик пришелся на 25 июля. В Париже температура поднялась до +41 градуса по Цельсию. Это выше исторического рекорда 1947 года.

Спасаясь от зноя, парижане освежаются в фонтанах.

Мэрия французской столицы уже приняла меры, чтобы защитить местных жителей и туристов - парки и сады открыты круглосуточно.

Первая волна жары обрушилась на Францию в конце июня. Тогда был побит температурный рекорд. Новое достижение - это +46 градусов.

Июнь 2019 года стал самым жарким в Европе за всю историю.

Общество должно адаптироваться к жаре, эпизоды которой будут более интенсивными и наблюдаться чаще в Европе, утверждают специалисты.

"Города должны адаптироваться, должны развивать зеленые зоны, должно быть больше точек доступа воды. Также должны быть приспособлены здания. Должно адаптироваться общество, сельскохозяйственный мир", - считает координатор группы экспертов по климату в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег Антуан Нико.

По его словам, влияние климатических изменений будет особенно заметно через 10, 20 или 30 лет.

По прогнозам специалистов, количество эпизодов жары и их интенсивность в последующие годы будет только расти.

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