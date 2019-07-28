Памяти Щ-308 "Семга": Путин в батискафе спустился на дно Финского залива

Смотрите на видео, как президент России Владимир Путин на батискафе погрузился к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Таким образом, российский лидер принял участие в памятной церемонии на месте гибели подводной лодки Щ-308 "Семга".

На кадрах видно, как президент РФ опускается на дно Финского залива, а затем возвращается на поверхность. Погружение длилось приблизительно 30 минут.

Подлодку Щ-308 "Семга" заложили в 1930 году, а на воду спустили через три года. Затем ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота. Осенью 1942-го подлодка не вернулась из похода. На борту было 40 членов экипажа, в том числе командир корабля капитан третьего ранга Лев Костылев.

Останки Щ-308 обнаружили во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае 2018 года, при сканировании гидролокатором морского дна севернее острова Большой Тютерс. Эксперты выяснили, что подлодка погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва мины на линии немецкого минного заграждения "Зееигель" ("Морской еж").

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