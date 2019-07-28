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Президент России поздравил военных моряков с Днем ВМФ - видео

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© Ruptly

Российский лидер на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге, что страна будет строить уникальный по своим возможностям флот.

"Обращаюсь сейчас к каждому экипажу, ко всему личному составу военно-морского флота России: благодарю матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение на наши героические традиции и устои военных моряков, за сплоченность и выдержку, за ваш твердый морской характер, за храбрость, отвагу и мужество. Благодарю за службу России", - сказал Путин. 

По словам президента РФ, в дальнейшем в стране продолжат "строить рассчитанный на длительную историческую перспективу уникальный по своим возможностям флот - флот сильной суверенной державы".

Президент РФ В. Путин принял участие в праздновании Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Алексей Даничев
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Празднование в России Дня Военно-морского флота (ВМФ) в этом году выпало на 28 июля. В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад, где в торжественном строю были 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.

С каждым годом на празднование Дня ВМФ в Россию приезжает все больше зарубежных гостей. В 2019-м - это 26 иностранных военных делегаций.

Из Индии для участия в главном параде в Кронштадт прибыл фрегат "Таркаш", построенный на заводе "Янтарь" в Калининграде, от Китая - эскадренный миноносец "Си Ань". На параде они проходят вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта после прохождения российских кораблей и подводной лодки.

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