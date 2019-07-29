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Невероятное зрелище: каким был салют в честь Бреста - видео

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Небо Москвы озарили 2500 фейерверков различных видов: смотрите на видео Sputnik, как это было.

В канун 75-летия Победы в Москве в воскресенье, 28 июля, прогремел праздничный салют в честь Бреста. Такое решение было принято еще весной Министерством обороны России.

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Ночное московское небо озарили 2500 фейерверков различных видов с использованием орудий ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны и салютных установок на базе автомобилей "КамАЗ".

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Теги:
салют, видео


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