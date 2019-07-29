19:10 29 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD17.63
  • RUB0.28
  • RON4.15
  • UAH0.69
Поиск
Видео

Суринамские женщины одели Сергея Лаврова в национальный наряд - видео

Получить короткую ссылку
25 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил с официальным визитом Республику Суринам. Его одели согласно традициям и проводили на переговоры танцами.

Глава российского МИДа совершил официальный визит в Суринам. Это первая такая поездка в истории отношений двух стран.

Когда Сергей Лавров прибыл на переговоры в столицу Суринама - Парамарибо, его встретили песнями, танцами и облачили в национальное одеяние — платок и накидку.

В церемонии принимала участие и суринамская коллега Лаврова — Илдиз Дебора Поллак-Бигли. Российский министр, улыбаясь, поблагодарил всех за гостеприимство.

В Суринаме была запланирована встреча с президентом страны Дезире Баутерсе. Переговоры проходили в закрытом для СМИ формате.



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Columnists
Пресс-центр
Мультимедиа
Празднование Дня ВМФ - фото мощи и силы легендарного российского флота
Как дорогого гостя! Лаврова одели согласно традициям и проводили на переговоры танцами
Суринамские женщины одели Сергея Лаврова в национальный наряд - видео
Миротворческая миссия в Приднестровье: 25 лет без войны
Миротворческой миссии на Днестре 27 лет: только факты

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться