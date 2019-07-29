Суринамские женщины одели Сергея Лаврова в национальный наряд - видео

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил с официальным визитом Республику Суринам. Его одели согласно традициям и проводили на переговоры танцами.

Глава российского МИДа совершил официальный визит в Суринам. Это первая такая поездка в истории отношений двух стран.

Когда Сергей Лавров прибыл на переговоры в столицу Суринама - Парамарибо, его встретили песнями, танцами и облачили в национальное одеяние — платок и накидку.

В церемонии принимала участие и суринамская коллега Лаврова — Илдиз Дебора Поллак-Бигли. Российский министр, улыбаясь, поблагодарил всех за гостеприимство.

В Суринаме была запланирована встреча с президентом страны Дезире Баутерсе. Переговоры проходили в закрытом для СМИ формате.