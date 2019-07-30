В Комрате изобретатель построил солнцемобиль

Свой первый солнечный трицикл "Budjak" изобретатель из Комрата Николай Константинов собрал еще несколько лет назад. С тех пор прошло немало времени, скутер на фотоэлектрической тяге стал совершеннее, а запас хода увеличился.
Корреспондентов Sputnik Николай Константинов встретил на шоссе — и поехал на трицикле перед автомобилем, показывая дорогу до гаража, где у него оборудована мастерская. Солнечные панели придают необычному транспорту футуристический вид. Правда, изготовленная из подручных материалов приборная панель возвращает на землю.
"Стремимся за новым и даже догоняем новое. Внешне скутер выглядит, как и три года назад, но теперь он начинен самой современной энергобазой, которая существует и в аппаратах самых навороченных компаний. Грех жаловаться. У меня наконец, начали сходиться цифры — проделанный километраж соответствует расчетному", — говорит изобретатель.
Новатор ездит на трицикле на работу и обратно.
"Оставляю его за окнами, и через час-полтора он успевает скомпенсировать пройденный путь", — рассказывает он.
Николай Константинов — председатель Ассоциации энергии ветра. В рамках ассоциации разработано немало интересных проектов. Правда, ни финансовой, ни ресурсной, ни даже моральной поддержки от государства новатор не получает. Зато повидал полмира, участвуя в международных инновационных проектах.
В мастерской, как и положено изобретателю, простое и сложное запросто соседствуют друг с другом. На стене — учебный стенд для школьников с работающей предметной схемой электромобиля. В углу разобранный детский электромобиль — изобретатель подрабатывает, ремонтируя технику, на которую специалистов в Комрате не отыскать. На подоконнике — катушка Тесла, построенная по принципам, разработанным легендарным ученым.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. На путь научно-технического творчества изобретателя толкнули веерные отключения 90-х, когда вся Молдова время от времени погружалась во тьму.
Улучшать трицикл приходится с помощью подручных материалов, причем в условиях тотального безденежья. Однако изобретатель не унывает, хотя и огорчен отсутствием интереса со стороны структур, которые много говорят о развитии экологического транспорта. Научно-техническое творчество — это не то занятие, которое можно просто отложить в сторону и забыть. Значит, будут и новые проекты. А может быть, и ученики, которым можно будет передать мастерство.
"Большая часть молодежи увлечена информатикой — это тоже творчество. Правда, в вузах теперь учат, что другие специальности не нужны. Не нужна энергетика, а нужны менеджеры и маркетологи. Теперь студентам приходится создавать льготы, чтобы они поступили работать на инженера. А то так останемся и вовсе без инженеров", — говорит Николай Константинов.
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