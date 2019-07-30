В Комрате изобретатель построил солнцемобиль

С каждым годом Николай Константинов улучшает скутер на солнечных батареях, однако государственные структуры не спешат оказать ему поддержку.

Свой первый солнечный трицикл "Budjak" изобретатель из Комрата Николай Константинов собрал еще несколько лет назад. С тех пор прошло немало времени, скутер на фотоэлектрической тяге стал совершеннее, а запас хода увеличился.

Корреспондентов Sputnik Николай Константинов встретил на шоссе — и поехал на трицикле перед автомобилем, показывая дорогу до гаража, где у него оборудована мастерская. Солнечные панели придают необычному транспорту футуристический вид. Правда, изготовленная из подручных материалов приборная панель возвращает на землю.

"Стремимся за новым и даже догоняем новое. Внешне скутер выглядит, как и три года назад, но теперь он начинен самой современной энергобазой, которая существует и в аппаратах самых навороченных компаний. Грех жаловаться. У меня наконец, начали сходиться цифры — проделанный километраж соответствует расчетному", — говорит изобретатель.

Новатор ездит на трицикле на работу и обратно.

"Оставляю его за окнами, и через час-полтора он успевает скомпенсировать пройденный путь", — рассказывает он.

Николай Константинов — председатель Ассоциации энергии ветра. В рамках ассоциации разработано немало интересных проектов. Правда, ни финансовой, ни ресурсной, ни даже моральной поддержки от государства новатор не получает. Зато повидал полмира, участвуя в международных инновационных проектах.

В мастерской, как и положено изобретателю, простое и сложное запросто соседствуют друг с другом. На стене — учебный стенд для школьников с работающей предметной схемой электромобиля. В углу разобранный детский электромобиль — изобретатель подрабатывает, ремонтируя технику, на которую специалистов в Комрате не отыскать. На подоконнике — катушка Тесла, построенная по принципам, разработанным легендарным ученым.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. На путь научно-технического творчества изобретателя толкнули веерные отключения 90-х, когда вся Молдова время от времени погружалась во тьму.

Улучшать трицикл приходится с помощью подручных материалов, причем в условиях тотального безденежья. Однако изобретатель не унывает, хотя и огорчен отсутствием интереса со стороны структур, которые много говорят о развитии экологического транспорта. Научно-техническое творчество — это не то занятие, которое можно просто отложить в сторону и забыть. Значит, будут и новые проекты. А может быть, и ученики, которым можно будет передать мастерство.

"Большая часть молодежи увлечена информатикой — это тоже творчество. Правда, в вузах теперь учат, что другие специальности не нужны. Не нужна энергетика, а нужны менеджеры и маркетологи. Теперь студентам приходится создавать льготы, чтобы они поступили работать на инженера. А то так останемся и вовсе без инженеров", — говорит Николай Константинов.

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