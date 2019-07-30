Медалисты Баку – будущее молдавского спорта

В Национальном олимпийском комитете Молдовы прошла встреча с медалистами Европейского юношеского олимпийского фестиваля – смотрите в сюжете Sputnik то, как оценивают свое выступление сами спортсмены.

Отечественная команда вернулась из столицы Азербайджана с пятью медалями различного достоинства. Лучший результат – серебро толкательницы ядра Нины Кэпэцынэ. Еще четверо молдавских спортсменов стали бронзовыми призерами – Михаела Самоил (женская борьба, 49 кг), Константин Кириллов (вольная борьба, 51 кг), Паулина Цуркан (дзюдо, 40 кг) и Юлиана Дабижа (тройной прыжок).

"Конечно, я ждала, что вернусь с медалью, только не знала, какого именно достоинства она будет. Но я очень рада тому результату, которого добилась. Планы на будущее - оказаться в Токио", - призналась серебряный призер Нина Кэпэцынэ.

А вот Михаела Самоил даже расплакалась после того, как поняла, что выиграла бронзу.

"Меня переполняли эмоции, когда завоевала эту медаль. Я очень горжусь этим успехом и тем, что могу представлять Молдову, что принесла стране награду. Очень счастлива, что добилась этого результата. Хочу поблагодарить моих тренеров - Илие Чобану, Андрея и Петру Киперь. Спасибо, что они всегда были рядом, наставляли, всегда давали нужные советы и помогали во всем, что я делаю", - сказала спортсменка.

В свою очередь, Юлиана Дабижа оказалась максималисткой и призналась, что немного расстроена тому, что стала лишь третьей.

"Мой личный рекорд на последних соревнованиях в Кишиневе был 13,13 метра, и я надеялась, что после подготовки к соревнованиям в Баку я покажу лучший результат и смогу занять первое место. Но надежды мои не оправдались, и я не то, чтобы расстроена, но можно было и лучше. Для меня медаль, конечно, многое значит, это ведь призовое место. Я квалифицировалась на соревнования в Македонию, поэтому я все-таки рада", - рассказала легкоатлетка.

Высокие результаты позволили ряду спортсменов попасть во взрослую национальную сборную.

"На сегодняшний день мы отобрали семь самых сильных спортсменов в данной возрастной категории, из которых четверо попали в финалы. Естественно, это будущее легкой атлетики, национального спорта. Считаю, что они выполнили задачу минимум. И через десять дней три спортсмена из них выступать на взрослом командном чемпионате Европы в Македонии", - сообщил корреспонденту Sputnik gрезидент федерации легкой атлетики Молдовы Анатолий Балан.

В свою очередь, глава Национального олимпийского комитета страны Николай Журавский обратил внимание, что крайне важно сохранить такую талантливую молодежь.

"Для нас важно, чтобы именно у этого поколения было продолжение, чтобы результаты этих детей росли, чтобы в дальнейшем они стали членами национальных сборных на Европейских играх, чемпионатах мира, Олимпиаде. Для этого необходимо, что мы, те, кто руководит спортом в Молдове, вместе с министерством, федерациями, спортивными клубами организовали их дальнейшую подготовку", - заявил Журавский.

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